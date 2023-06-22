Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? TCMB haziran ayı faiz kararı ne olacak?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 12:50

Güncelleme: 22.06.2023 - 12:50

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Altın ve dolar yatırımcıları tarafından merakla beklenen 2023 haziran ayı faiz kararı öncesinde beklentinin ne yönde olduğu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Para Politikası Kurulu haziran ayı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı beklentisi ne?

PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

PPK Toplantısı 22 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.

HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB toplantısı 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. Karar aynı gün saat 14.00’te duyurulacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Uluslararası kuruluşlar, faiz artırımının önemli olduğunu vurgularken peş peşe faiz tahminleri paylaşıldı.

AA Finans'ın beklenti anketinde faizin yüzde 19,25'e, Reuters'ın anketinde yüzde 20'ye çıkarılacağı görüşü hakimdi.

Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri anketinde ise faizin yüzde 17.5'e yükseltileceği tahmin edilmişti.

Bank of America ve JP Morgan ise faizin perşembe günü yüzde 25'e çıkarılmasını öngörüyor.

Öte yandan Morgan Stanley’nin tahmini yüzde 20, Deutsche Bank, TCMB'nin faiz artış patikasına dair tahminlerine yer verdiği bir rapor yayımladı. Banka bu haftaki toplantıda faizlerin yüzde 20'ye çıkarılmasını beklediklerini ancak faiz artışının boyutu yanında TCMB'nin iletişim dili gibi faktörlerin de eşit derecede önemli olduğunu belirtti.

Moody's tarafından yayımlanan rapora göre, Merkez Bankası'nın (TCMB) seçimlerin ardından gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini mevduat faizlerine yaklaştırarak yüzde 25-30 seviyesine yükseltmesi bekleniyor.

ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs ekonomisti Clemens Grafe, ortodoks bir politika yapıcının politika faizini yüzde 40’a çıkararak piyasa faizleri seviyesine yükseltmesi gerektiğini aktardı.

Bloomberg Economics, ise faizin yüzde 15’e çıkarılmasını bekliyor. Merkez Bankası’nın (MB) üç gün sonraki toplantısında faizin yüzde 15’e yükseltilmesini beklediklerini duyurdu.

EN SON AĞBAL DÖNEMİNDE ARTIRILDI

PPK son olarak 18 Mart 2021'de faiz artırım kararı almıştı. Naci Ağbal başkanlığında toplanan kurul politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmişti.

Faiz artırımına gidileceği konusunda tüm uzmanlar ve piyasa aktörleri hemfikir olsa da artırımın miktarı konusunda birbirinden farklı tahminler bulunuyor.