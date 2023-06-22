Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz değişir mi?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.06.2023 - 03:42

Halen yüzde 8.5 olan politika faizinin yüzde 12.5 ile yüzde 40 gibi geniş bir bantta yükseltilmesi beklenirken uzmanlar ise faizlerin nihai seviyesi, artırımların tek bir seferde mi yoksa ne uzunlukta bir dönemde yapılacağının ipuçlarını veren yönlendirme ifadelerini karar metninde arayacaklar.

Bu kapsamda dün dolar/TL 23.55-23.70’te hareket ederken Borsa İstanbul yüzde 1.23 düştü.