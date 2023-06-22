Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz değişir mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yeni başkan Hafize Gaye Erkan ile ilk politika faizi kararını bugün açıklayacak. Böylece özellikle para ihtiyacının zorlaması nedeniyle AKP iktidarı tarafından “rasyonelleşme” olarak tarif edilen yeni dönemin ilk ipucu da ortaya çıkacak.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 22.06.2023 - 03:00
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz değişir mi?
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Halen yüzde 8.5 olan politika faizinin yüzde 12.5 ile yüzde 40 gibi geniş bir bantta yükseltilmesi beklenirken uzmanlar ise faizlerin nihai seviyesi, artırımların tek bir seferde mi yoksa ne uzunlukta bir dönemde yapılacağının ipuçlarını veren yönlendirme ifadelerini karar metninde arayacaklar.

Bu kapsamda dün dolar/TL 23.55-23.70’te hareket ederken Borsa İstanbul yüzde 1.23 düştü.

 


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