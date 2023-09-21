Dolar ve Euro'da faiz hareketliliği! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 21Eylül 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 21.09.2023 - 09:28

Güncelleme: 21.09.2023 - 09:28

Fed, politika faizini yüzde 5.25-yüzde 5.50 seviyesinde sabit tuttu ancak 2026'ya kadar süreceğini öngördüğü enflasyonla mücadeleyi daha sıkı bir para politikasıyla yürüteceğine işaret etti.

Fed'in faiz kararıyla birlikte dün gece yayımlanan güncel tahminler, ekonomik büyüme ve istihdama büyük zararlar verilmeden enflasyonun düşürülebileceğine dair inancın kuvvetlendiğini gösterdi.

Dolar/TL, seçim sonrasında haziran-temmuz aylarındaki sert kayıpların ardından hafif yukarı yönlü yatay bir seyir izliyor. Kur üzerinde kontrolün gevşediği Haziran ayından bu yana TL'nin kaydettiği değer kaybı yaklaşık yüzde 23.5 seviyesinde.

Kur saat 09.21 civarında bakıldığında gün içi en yüksek 27.12'yi gördü. Aynı dakikalarda Euro ise 29.09'u gördü.

YURT İÇİ PIYASALAR 'MERKEZ'E ODAKLANDI



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkı para politikasına desteğinin ardından Merkez Bankası'nın (TCMB) kademeli faiz artışlarına, bir haftalık repo faizini 500 puan artışla yüzde 30'a çekerek devam etmesi bekleniyor.

Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı yüzde 25 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 27.5 ila yüzde 31 bandında yer alıyor.

Erdoğan'ın iktidarını koruduğu seçim sonrası kurulan yeni ekonomi yönetimi ile geçmiş politikalar yavaş yavaş terkedilirken, uluslararası yatırımcılar tarafından da kabul görmesi beklenen bir strateji uygulanmaya başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu hafta New York'ta düzenlenen yatırımcı toplantılarında ekonomi programının hedeflerini ve izleyecekleri yol haritasını anlattı. Şimşek görüşmelerinin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inandığını söyledi.

Uzun süredir Türkiye'ye şüphe ile bakan ve Türk varlıklardan uzak duran yabancı yatırımcılar bugünlerde ise ekonomi yönetiminin ortodoks politikalara dönüş adımlarından heyecan duyuyor.

Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki yeni TCMB yönetimi politika faizini seçimlerden itibaren 16.5 puan yükseltti.

Yine de Erdoğan'ın faiz artırımına rağmen yüksek seyreden enflasyon karşısında ne kadar sabırlı olacağı izlenecek konulardan biri.

Erdoğan dün ABD'deki açıklamasında, "Ekonomik büyümeden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Para, maliye ve gelirler politikalarının tüm araçlarını uygulayarak, enflasyonu artıran yapısal unsurların ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Temel odağımız, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız sayesinde sürdürülebilir bir büyüme ikliminin tesisidir. Yüksek katma değerli özel sektör yatırımlarının öncülüğünde ortalama yüzde 4.5 büyümeyi hedefliyoruz" dedi.

Reuters anketine göre de TCMB'nin önümüzdeki aylarda faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Ankette 2023 sonu faiz tahminlerinin medyanı yüzde 35 seviyesinde bulunuyor. Tahminler yüzde 30 ile yüzde 40 bandında yer alıyor.

TCMB faiz kararını bugün saat 1400'da açıklayacak. Para politikası aktarım mekanizmasını güçlendirmeyi ve bankacılık sistemindeki TL payını zamanla artırmayı amaçlayan TCMB'nin karar metninde vereceği mesajlar yakından izlenecek.

TCMB'nin kur korumalı mevduata (KKM) yönelik geçen haftaki zorunlu karşılık adımının ardından bu hafta standart TL mevduatın toplamdaki payına yönelik aylık artış hedefini yüzde 2'den yüzde 2.5'e yükseltti.

TCMB'nin geçen ay KKM büyüklüğünün azaltılması için bankalara hedef belirlemesinin ardından mevduat için verilen azami faiz 10 puandan fazla artış kaydetmiş oldu. Piyasalarda TL mevduata yönlendiren yeni adımların da mevduat faizine yükseltici etkileri izlenmeye devam ediyor.

BİREYSEL KREDİLERDE MALİYETLER YÜKSELDİ

Mevduat ile birlikte bireysel kredilerde maliyetler de sert yükseldi.

Ekonomi yönetimi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışı yürütüyor. Bu kapsamda konut taşıt gibi bireysel kredilerde maliyet artırılıp erişilebilirlik azaltılıyor. İhracat ve istihdam odağı bulunan kredilerde ise genişlemeci adımlar atılıyor.

Bugün iç veri gündeminde ayrıca eylül ayı tüketici güven endeksi ve TCMB'nin haftalık para banka istatistikleri de yer alıyor.