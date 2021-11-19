Merkez Bankası faiz kararını neden geç açıkladı?

19 Kasım 2021 Cuma, 12:17

Dünya Gazetesi yazarı Alattin Aktaş, bugünkü "100 baz puanı anladık da, o 5 dakikayı çözemedik!" başlıklı yazısında Merkez Bankası'nın faiz kararını 5 dakika geç açıklamasının nedenini yazdı.

Aktaş, "Merkez Bankası bekleneni ama yapmaması gerekeni yaptı" diyerek TCMB'nın faiz kararı için "Dünün iki önemli gelişmesi vardı. Biri faizin 1 puan indirilmesi, diğeri de PPK açıklamasının her zaman olduğu gibi saat 14:00'te yapılmaması ya da yapılamamasıydı" dedi.

Merkez Bankası'nın saat 14:00'te açıklaması gereken faiz kararını geç açıklaması gündemi meşgul etmişti. Aktaş "Ve o beş dakikalık gecikme... Her toplantı sonrası saat 14.00’te gerçekleştirilen açıklama dün ne oldu da ancak 14.05’te yapılabildi?" diye sordu.

Aktaş şöyle devam etti:

Ve o beş dakikalık gecikme... Her toplantı sonrası saat 14.00’te gerçekleştirilen açıklama dün ne oldu da ancak 14.05’te yapılabildi?

Espriler gırla...

Merkez Bankası’nda elektrikler mi kesildi?

İnternet mi gitti?

Merkez Bankası’ndaki bilgisayar sistemlerine kedi mi girdi?

Metni kaleme alacak görevli sigara molası mı verdi ya da yemekten mi dönmedi?

Yoksa yoksa, Para Politikası Kurulu üyeleri arasında anlaşmazlık çıktı da açıklamanın yazılması mı gecikti?

Merkez teknik aksaklık diyor

Bu gecikmeyi tabii ki Merkez Bankası’na sorduk. Teknik bir aksaklıktan ötürü bu gecikmenin yaşandığı ve bu aksaklığın böylesine kritik bir toplantı açıklamasına denk gelmesinden büyük üzüntü duyulduğu söylendi.

Söylendi söylenmeye de, bir açıklamayı sisteme koymanın öyle çok da çetrefilli bir iş olmadığını düşünüyoruz. Hafızamızı yokluyoruz; şimdiye kadar saate bağlı yapılan açıklamaların ne Merkez Bankası’nda, ne TÜİK’te, ne başka bir kurumda, hemen hiçbir yerde geciktiğini hatırlamıyoruz.