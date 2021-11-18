Son dakika | Muharrem İnce’den Merkez Bankası hamlesi
Son dakika | Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 15 seviyesine indirdi.
Kararda, faiz indiriminin aralık ayında devam edeceği mesajı verildi. Kararın hemen öncesinde 10,57 olan dolar/TL, karar sonrasında 11 TL’yi geçti. Euro/TL ise 12,63'ün üzerini test ederek tarihi zirvelerine ulaştılar. Yaşanan kur krizi sonrası Türk Lirası da bu yıl dolar karşısında yüzde 30'dan fazla değer kaybetti.
SUÇ DUYURUSU
TCMB’nin faiz kararı sonrası sosyal medya hesabından suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında Kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk Lirasında değer kaybına ve dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunacağız. Memleket sahipsiz değildir” ifadelerine yer verdi.
Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında Kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk Lirasında değer kaybına ve dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunacağız. Memleket sahipsiz değildir!— Muharrem İNCE (@vekilince) November 18, 2021
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