Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanıyor: Tarih belli oldu

Merkez Bankası Genel Kurulu’nın 3 Şubat’ta olağanüstü toplanacağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2022 Salı, 08:41
Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanıyor: Tarih belli oldu
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Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için ortaklara çağrı yapan Merkez Bankası, toplantı gündemini de oluşturdu. Gündeme göre Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması konusu yer alıyor.

Gündemde, son yıl karından ayrılan hariç olmak üzere birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması için karar alınması da gündem başlıkları arasında bulunuyor.

ÖNCEKİ YIL 44 MİLYAR TL'LİK TRANSFER YAPILMIŞTI

Bloomberg HT'nin haberine göre TCMB, 2021'de temettü, ihtiyat akçesi ve kurumlar vergisi kalemlerini içeren toplamda 44 milyar TL’lik kaynağı Hazine’ye aktardı.

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