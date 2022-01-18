Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanıyor: Tarih belli oldu

Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak.



Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için ortaklara çağrı yapan Merkez Bankası, toplantı gündemini de oluşturdu. Gündeme göre Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması konusu yer alıyor.



Gündemde, son yıl karından ayrılan hariç olmak üzere birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması için karar alınması da gündem başlıkları arasında bulunuyor.