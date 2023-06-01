Merkez Bankası: 'İç talepte artış cari dengedeki riskleri canlı tutuyor'

Yayınlanma: 01.06.2023 - 15:53

Güncelleme: 01.06.2023 - 15:53

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayında gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, iç talepteki artışın cari dengedeki riskleri canlı tuttuğunun altı çizildi.

Özetlerde “Turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına yayılarak devam etmektedir. Bunun yanında, iç tüketim talebinde devam eden artış, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye ve ana ihracat pazarlarındaki zayıf iktisadi faaliyet cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Para politikasında liralaşma odaklı bir yaklaşım sergilenmeye devam edileceğinin belirtildiği toplantı özetinde “TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir” denildi.

Özetlerde güncel verilerin, deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını gösterdiği belirtildi.

Özetlerde şu ifadeler öne çıktı:

Doğalgaz başta olmak üzere enerji tüketimine verilen destekler enflasyon düşüş sürecini olumlu etkiliyor.

Enerji fiyatlarındaki gerilemenin Mayıs ayında devam edeceği değerlendiriliyor.

Uzun vadeli, sabit getirili ve TL varlıklara talebin yükselerek getiri eğrisinin parasal aktarımın etkinliği yönündeki seyri yakından izleniyor.