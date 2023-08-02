Merkez Bankası ile atılamayan adımlar düzenleyici kuruluşlara attırılıyor: Krediye ‘yan yol’ darbesi

Yayınlanma: 02.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2023 - 04:00

Son olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut hariç bireysel kredilerin tamamının (KMH ve kredi kartları dahil), bireysel kredi kartları (kredi kartı harcamaları ve nakit çekimleri dahil), taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin risk ağırlıklarının yüzde 150’ye çıkarılmasına karar verdi. Ayrıca, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışına ilişkin harcamalarda kredi kartı taksitlendirmesini kaldırdı.

ASIL TEDBİRLER YENİ BAŞLIYOR

Ekonomi yönetiminin otobandan sakince gitmek yerine yan yollara saptığını söyleyen eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, “Turizme yönelik alınan kararın tek sebebi yurtdışına döviz çıkışını engellemektir. Enflasyona bir etkisi olmaz o kararın. Ama bireysel kredilere dair karar iç talebi kısmaya yönelik sıkılaştırma adımıdır. Sıkılaştırmanın asli unsuru faiz politikasıdır. Bunu etkin kullanmayan ekonomi yönetimi, yan yollarla faiz artırıp talep kısmaya çalışıyor” dedi

Prof. Dr. Hakan Kara ise sosyal medya paylaşımında şunları söyledi. “Son iki yıldır bize “makroihtiyati” diye pazarlanmaya çalışan düzenlemeler makroihtiyati tedbir değil ‘finansal baskılama’ydı. Gerçek makroihtiyati tedbirler şimdi geliyor. Şunu da hatırlatalım: Makroihtiyati tedbirler politika faizini ikame edemez. Geçmişte defalarca yapılan bu hatanın tekrarlanmaması önemli.”

‘TUR OPERATÖRÜNE ÜÇÜNCÜ DARBE’

BDDK’nin turizm harcamaları kararı sektör temsilcilerini de rahatsız etti. Tur Operatörleri Platformu

Dönem Sözcüsü Cem Polatoğlu, “Zaten ekonomideki gelişmeler vurmuştu, kur ve vize sorunu yüzünden de müşterilerimiz azalmıştı. Üçüncü darbe de bu oldu” dedi. Aynı zamanda TurAndiamo’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Polatoğlu, “Müşterimin neredeyse yüzde 100’ü taksitle alıyordu. Nakit ödeyen müşteri son bir senede ya birdir ya ikidir. Karı koca çalışanlar ya da emekliler altı taksit yapıp ayda 8-9 bin lira ödeyip senede bir kere de olsa yurtdışına gidebiliyorlardı. Şimdi o olay tamamen kalktı” dedi. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran ise “Alınan kararla Türk vatandaşlarının seyahat etme hakkınını kısıtlandığını düşünüyorum” diye konuştu.