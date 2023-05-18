Merkez Bankası nakit avansa menkul kıymet düzenlemesine 15 bin TL sınırı getirdi

Yayınlanma: 18.05.2023 - 16:44

Güncelleme: 18.05.2023 - 16:44

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), düzenlemenin ayrıntıları için bankalara uygulama talimatı gönderdi.

Buna göre, bankaların menkul kıymet tesisine tabi kredilerinin kapsamı değiştirilirken, menkul kıymet tesisi sınırlamasında 15 bin liranın üzeri dikkate alınacak.

Böylece nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım, menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek.

Menkul kıymet tesisi bankaların kendi inisiyatifinde bulunurken, 15 bin liranın üzerindeki tutarlar, bankalara ek yükümlülük olmak kaydıyla kullandırılmaya devam edilebilecek.

Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi tutulmuştu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılınmıştı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirilmişti.

Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti.