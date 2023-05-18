Merkez Bankası ‘döviz’i sıkıyor
Mali piyasalarda iki seçim arası hareketlilik devam ederken Merkez Bankası’nın müdahaleleri de sürüyor. Dolar/TL’de resmi kur 19.75’in üstünde, Kapalıçarşı’da ise bu rakam 22 seviyesinde. Borsa düşük oynaklıklarla ikinci turu beklerken kredi risk primi (CDS) 700 sınırında. Piyasada dolar ve altın talebi arttıkça ekonomi yönetimi bankalar aracılığıyla talebi baskılıyor.
Merkez Bankası dün, yılsonuna kadar döviz mevduatından TL’ye geçişi artırmak için düzenlemeler yaptı. Buna göre yılın geri kalanında bankalara döviz mevduat hesaplarından TL mevduata geçiş için ek dönüşüm hedefi uygulanacak. 26 Mayıs-28 Temmuz tarihleri arasında yüzde 10’un altında ek dönüşüm yapılırsa eksik kalan tutar için bankaların menkul kıymet tahsis etmesi gerekecek.
Öte yandan Bloomberg’e konuşan kaynaklar, bankalar arası piyasada alınabilecek döviz tutarı limitlerinin yüzde 25 aşağı çekildiği söyledi. Bankalardan, acil değilse firmaların döviz talebinin “TL uzlaşmalı vadeli döviz sözleşmesi” işlemlerine yönlendirmeleri istendi.
(Atilla Çifter)
"KÜÇÜLMEYE GİDECEKLER"
Bu düzenlemelerin bankaları zarara sürüklediğini söyleyen Doç. Dr. Atilla Çifter, “Döviz alamayacak hale getirdiler bankaları. Zaten kredi faizlerini düşük, mevduat faizlerini yüksek tutmak için baskılanıyorlar. Tüm bunları toplayınca bankaların karlılığında ciddi baskı var. Bu da bankaları küçülmeye itecek. Yeni şube açamayacak, kredi veremeyecek” dedi.
(Cemal Demirtaş)
Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş ise “Bunlar belirsizliği yönetmek için yapılan regülasyonlar. Asıl önemlisi yeni kurulacak hükümetin makro politikalardaki değişiklikleridir. Son bir yılki politikaların etkisini henüz tam olarak görmedik. Şirketler yeni yeni zorlanmaya başladılar. Ekonomi, önümüzdeki 9 ayda, son 10-15 yılın en önemli sınavını verecek” diye konuştu.
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