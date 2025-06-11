Merkez Bankası’nda dikkat çeken hareketlilik: Döviz kuru hamlesi ortaya çıktı

Türk Lirası'nda son dönemde reel bazda yaşanan değer kaybı dikkat çekerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı şekilde denetlediği dolar kurunda farklılaşan hareketlilikler gözlemleniyor.

ABD merkezli Bloomberg tarafından yayımlanan “TCMB kısa vadeli carry trade işlemlerini püskürtmeyi hedefliyor” başlıklı analizde, özellikle cuma günleri liranın haftanın diğer günlerine kıyasla daha fazla değer kaybettiğine dikkat çekildi.

Bloomberg’in hesaplamalarına göre, son haftalarda cuma günleri yaşanan kayıplar, haftanın geri kalanında gözlenen ortalama değer kaybının üç ila dört katı üzerinde gerçekleşti.

CARRY TRADE STRATEJİSİ ETKİLENİYOR

Analizde, “TCMB döviz piyasası üzerinde sıkı bir kontrol sağlamış ve TL'nin kademeli olarak değer kaybetmesine izin vermiş olsa da, yatırımcılar piyasa hareketlerinin son zamanlarda daha az öngörülebilir hale geldiğini söylüyor” ifadelerine yer verildi. Özellikle cuma günü hızlanan kayıpların, hafta sonu faiz geliri hedefleyen swap işlemlerine dayalı kısa vadeli carry trade stratejisini olumsuz etkilediği belirtildi.

Bu strateji kapsamında yatırımcılar, perşembe gecesi TL alımı yapıp pazartesi günü işlemlerden çıkmayı planlarken, cuma günkü değer kaybı bu kurguyu kârsız hale getirebiliyor.

YÜKSEK FAİZ TL'Yİ ÖNE ÇIKARIYOR

Düşük faizli para birimlerinden borç alıp daha yüksek faizli varlıklara yönelme temeline dayanan carry trade işlemleri, TL’nin görece istikrarlı seyreden kuru ve yüzde 50’ye yaklaşan politika faizi nedeniyle cazip hale geldi.

2021 sonrası dönemin en yüksek getirileri ise mayıs ayında görüldü. 18 Nisan sonrasında carry trade girişlerinin toplamda 3,4 milyar dolara ulaştığı ifade ediliyor.