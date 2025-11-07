Merkez Bankası'ndan yeni adım: Dijital Türk Lirası yolda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi, gelecek yıl geliştirme ve kullanıma sunma aşamasına geçiyor. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, dijital paranın test edilmesi ve finansal sistemde etkin şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar devam edecek.

HUKUKİ DÜZENLEMELER VE TEKNİK ÇALIŞMALAR

Dijital Türk Lirası'nın kullanıma sunulabilmesi için gerekli hukuki düzenlemeler hazırlanacak. TCMB bünyesinde simülasyon çalışmaları tamamlanacak ve finansal aracı kurumların sisteme entegrasyonu sağlanacak. Uygun görülen yenilikçi teknoloji projelerinin de Dijital Türk Lirası Sistemine dahil edilmesi planlanıyor.

MENKUL KIYMET İŞLEMLERİNDE DİJİTAL PARA KULLANIMI

Merkez Bankası, dijital paranın menkul kıymet işlemlerinde takas için teknik gereklilikleri belirlemeye yönelik analiz çalışmaları yürütecek. Jetonlaştırılmış menkul kıymetlerin takasında Dijital Türk Lirası kullanımına dair kavram kanıtlama çalışmaları yapılacak.

EKOSİSTEME KATILIM ÇAĞRISI SÜRÜYOR

TCMB, eylül ayında yayımladığı "Dijital Türk Lirası Projesi Ekosistemine Katılım Çağrısı" ile bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ve teknoloji sağlayıcılarını projeye katkı sunmaya davet etti. Birinci faz değerlendirme raporunda dijital paranın finansal teknolojiler ekosisteminde kritik rolü vurgulandı.

İKİNCİ FAZ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Projeye ilişkin tüm boyutların geliştirilmesine yönelik ikinci faz çalışmaları sürüyor. "Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu"nun gelecek aylarda yayımlanması planlanıyor. Proje kapsamında yenilikçi kullanım senaryoları ve altyapı çalışmaları yürütülerek dijital paranın finansal sistemde etkin kullanımı hedefleniyor.