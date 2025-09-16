Merkez Bankası ne kadar döviz sattı? CHP İstanbul il teşkilatına kayyum atanmasının faturası ortaya çıktı!

CHP İstanbul il teşkilatının görevden alınmasının ardından döviz satışlarına başlayan ve geçen iki haftada yaklaşık 10 milyar dolar döviz satan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), işlemcilere göre dün itibarıyla döviz alımlarına yeniden başladı.

TCMB, CHP il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınmasının ardından döviz satışlarına başlamıştı. Mahkemenin 2 Eylül’de verdiği kararla, Özgür Özel’in başkan seçildiği CHP kurultayı davasında kurultayın iptali kararı alınabileceği ve siyasi kriz yaşanabileceği endişeleri yatırımcıları TL varlıklarını satarak döviz alımına yöneltmişti.

İKİ HAFTADA 10 MİLYAR DOLAR DÖVİZ SATIŞI

Resmi verilere göre TCMB, eylül ayının ilk haftasında 5,5 milyar dolara yakın döviz satışı gerçekleştirdi. İşlemcilerin bilanço hesaplamalarına göre, eylülün ikinci haftasında ise 4–4,5 milyar dolar arasında döviz satışı yapıldı. İlgili haftanın resmi verisi perşembe günü açıklanacak.

Böylece, eylül ayının ilk iki haftasında siyasi endişeler kaynaklı döviz satışları yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı. İşlemciler, CHP kurultayı davasında duruşmanın ertelenmesi kararının ardından TCMB’nin dün itibarıyla tekrar döviz alımına geçtiğine dikkat çekti.

ALTIN REZERVLERİ SATIŞLARI DENGELEDİ

TCMB’nin döviz satışları, altının değerindeki artış nedeniyle rezervlerde aynı oranda kayıp yaratmadı. Resmi verilere göre, ayın ilk haftasında tarihi zirve olan 180 milyar dolara ulaşan toplam rezerv, bankacıların hesaplamasına göre geçen hafta 2 milyar dolardan biraz fazla düşüşle 178 milyar doların altına gerileyecek. Böylece iki haftalık dönemde altın ve dövizden oluşan toplam rezerv değişimi neredeyse sıfır olacak.

Mahkemenin kurultay davasını erteleme kararı sonrası borsa, CDS ve TL cinsi tahviller başta olmak üzere piyasalarda dün belirgin bir pozitif ayrışma gözlendi.