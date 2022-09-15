Merkez Bankası net rezervi 2 milyon dolar arttı

15 Eylül 2022 Perşembe, 14:46

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 386 milyon dolar artış gösterdi. Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 2 milyon dolar artış gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 14 milyar 83 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 9 Eylül ile sona eren haftada 14 milyar 85 milyon dolara geldi.

BRÜT REZERVDE DE KISMİ ARTIŞ OLDU

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 72 milyar 295 milyon dolar olan brüt rezervler, 9 Eylül ile sona eren haftada 73 milyar 681 milyon dolar oldu.

TCMB altın rezervleri 39 milyar 632 milyon dolardan 40 milyar 2 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri bir önceki hafta 111 milyar 927 milyon dolar seviyesindeyken, 113 milyar 683 milyon dolar seviyesine geldi.