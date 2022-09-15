Merkez Bankası net rezervi 2 milyon dolar arttı
2022’nin ilk 8 ayında 75 milyar dolarlık satış yaptığı öne sürülen Merkez Bankası’nın net rezervleri 2 milyon dolar artarak 14 milyar 85 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 386 milyon dolar artış gösterdi. Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 2 milyon dolar artış gösterdi.
Geçtiğimiz hafta 14 milyar 83 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 9 Eylül ile sona eren haftada 14 milyar 85 milyon dolara geldi.
BRÜT REZERVDE DE KISMİ ARTIŞ OLDU
TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 72 milyar 295 milyon dolar olan brüt rezervler, 9 Eylül ile sona eren haftada 73 milyar 681 milyon dolar oldu.
TCMB altın rezervleri 39 milyar 632 milyon dolardan 40 milyar 2 milyon dolar seviyesine geldi.
Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri bir önceki hafta 111 milyar 927 milyon dolar seviyesindeyken, 113 milyar 683 milyon dolar seviyesine geldi.
Video Haberler
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
En Çok Okunan Haberler
-
- 'BAE’ye yolladığınız tetikçilere...'
- 'Asgari ücretliler' sorusuna skandal yanıt
- Cenazede Türkiye'yi temsil edecek isim belli oldu
- Zonguldak'ta geline kötü şaka: 'Damattan hamileyim'
- Hasta yakınları görevliyi öldürdü
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- Hain olmak için daha ne gerekiyor
- Emniyet'ten 'Sedat Peker' açıklaması
- Soyer’i hedef almıştı: CHP'den çok sert tepki
- AKP'li Tosun'dan 'İstanbul seçimi' itirafı