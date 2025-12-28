Merkez Bankası'nın 2026 yılı takvimi açıklandı: İlk faiz kararı 22 Ocak'ta...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.12.2025 18:04:00
Merkez Bankası, 2026 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

Banka, 2027 yılının ilk 6 ayında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.

Merkez Bankasının 2026 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:

PARA POLİTİKASI KURULU KARARI

  • 22 Ocak 2026
  • 12 Mart 2026
  • 22 Nisan 2026
  • 11 Haziran 2026
  • 23 Temmuz 2026
  • 10 Eylül 2026
  • 22 Ekim 2026
  • 10 Aralık 2026
  • 21 Ocak 2027
  • 18 Mart 2027
  • 22 Nisan 2027
  • 10 Haziran 2027

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ

  • 29 Ocak 2026
  • 18 Mart 2026
  • 30 Nisan 2026
  • 18 Haziran 2026
  • 30 Temmuz 2026
  • 17 Eylül 2026
  • 30 Ekim 2026
  • 17 Aralık 2026
  • 28 Ocak 2027
  • 29 Nisan 2027
  • 17 Haziran 2027

ENFLASYON RAPORU

  • 12 Şubat 2026
  • 14 Mayıs 2026
  • 13 Ağustos 2026
  • 12 Kasım 2026
  • 11 Şubat 2027
  • 13 Mayıs 2027

FİNANSAL İSTİKRAR RAPORU

  • 22 Mayıs 2026
  • 27 Kasım 2026
  • 28 Mayıs 2027
