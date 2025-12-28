Merkez Bankası'nın 2026 yılı takvimi açıklandı: İlk faiz kararı 22 Ocak'ta...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı.
Buna göre, gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.
Banka, 2027 yılının ilk 6 ayında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.
Merkez Bankasının 2026 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:
PARA POLİTİKASI KURULU KARARI
- 22 Ocak 2026
- 12 Mart 2026
- 22 Nisan 2026
- 11 Haziran 2026
- 23 Temmuz 2026
- 10 Eylül 2026
- 22 Ekim 2026
- 10 Aralık 2026
- 21 Ocak 2027
- 18 Mart 2027
- 22 Nisan 2027
- 10 Haziran 2027
PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ
- 29 Ocak 2026
- 18 Mart 2026
- 30 Nisan 2026
- 18 Haziran 2026
- 30 Temmuz 2026
- 17 Eylül 2026
- 30 Ekim 2026
- 17 Aralık 2026
- 28 Ocak 2027
- 29 Nisan 2027
- 17 Haziran 2027
ENFLASYON RAPORU
- 12 Şubat 2026
- 14 Mayıs 2026
- 13 Ağustos 2026
- 12 Kasım 2026
- 11 Şubat 2027
- 13 Mayıs 2027
FİNANSAL İSTİKRAR RAPORU
- 22 Mayıs 2026
- 27 Kasım 2026
- 28 Mayıs 2027