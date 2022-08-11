Merkez Bankası rezervleri arttı

Net uluslararası rezervler, 5 ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 692.2 milyon dolar artış gösterdi. Böylece son iki haftada net uluslararası rezervlerdeki artış 5.1 milyar dolar oldu.

AA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 15:14
Merkez Bankası rezervleri arttı
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 5 ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 6 milyar 668 milyon dolar artışla 67 milyar 769 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 29 Temmuz'da 61 milyar 101 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 705 milyon dolar artarak 40 milyar 163 milyon dolardan 40 milyar 868 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 7 milyar 374 milyon dolar yükselişle 101 milyar 263 milyon dolardan 108 milyar 637 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
03.06.202241.28061.460102.741
10.06.202241.72560.788102.513
17.06.202241.58059.449101.028
24.06.202241.59460.342101.936
01.07.202241.15459.789100.942
08.07.202239.78458.86798.651
14.07.202239.40959.95599.365
22.07.202238.61159.71198.323
29.07.202240.16361.101101.263
05.08.202240.86867.769108.637

TCMB brüt döviz rezervleri rezerv

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