Merkez Bankası rezervleri erimeyi sürdürüyor: 122,9 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervleri 22,5 milyar dolardan, 21,2 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Buna göre, 10 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 855 milyon dolar gerileyerek 84 milyar 153 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 3 Aralık'ta 85 milyar 8 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 281 milyon dolar azalarak 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 737 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 135 milyon dolar azalışla 124 milyar 26 milyon dolardan 122 milyar 891 milyon dolara indi.
Öte yandan bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 91,3 milyar lira artarak 5 trilyon 580,4 milyar liraya yükseldi.
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