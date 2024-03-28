Merkez Bankası rezervleri eriyor

TCMB rezervlerinde bir süredir görülen düşüş ivmesi geçen devam ediyor. Verilere göre toplam rezervler, 22 Mart itibarıyla 123 milyar 844 milyon dolara geriledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 15:24
Merkez Bankası rezervleri eriyor
Abone Ol google-news

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 22 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 210 milyon dolar azalışla 70 milyar 681 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 15 Mart'ta 74 milyar 891 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 157 milyon dolar artışla 53 milyar 6 milyon dolardan 53 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 53 milyon dolar düşüşle 127 milyar 897 milyon dolardan 123 milyar 844 milyon dolara geriledi.


Toplam rezerv haberleri rezerv haberleri brüt döviz rezervleri haberleri altın rezervleri haberleri

İlgili Haberler

Bankacılar hesapladı: Merkez Bankası'nın rezervlerinde erime sürüyor

Bankacılar hesapladı: Merkez Bankası'nın rezervlerinde erime sürüyor
Rezerv alan belirsizliği:Cumhuriyet’e konuşan uzmanlar, ‘soru işaretlerini giderme’ çağrısı yaptı

Rezerv alan belirsizliği:Cumhuriyet’e konuşan uzmanlar, ‘soru işaretlerini giderme’ çağrısı yaptı
Rezervlerde düşüş sürüyor

Rezervlerde düşüş sürüyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkanlık seçiminde tarikatlar devreye girdi, Akarca saf dışı bırakılmak isteniyor: Yargıtay’da Menzil etkisi

Başkanlık seçiminde tarikatlar devreye girdi, Akarca saf dışı bırakılmak isteniyor: Yargıtay’da Menzil etkisi
27 Mart 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star reyting sıralaması

27 Mart 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star reyting sıralaması
Erdoğan Batman'da yurttaşların yüzüne paket fırlattı

Erdoğan Batman'da yurttaşların yüzüne paket fırlattı
Kirli Sepeti’nin yıldızı Melisa Döngel, yeni diziyle Anlaştı

Kirli Sepeti’nin yıldızı Melisa Döngel, yeni diziyle Anlaştı
Başkanlık seçiminde tarikatlar devreye girdi, Akarca saf dışı bırakılmak isteniyor: Yargıtay’da Menzil etkisi

Başkanlık seçiminde tarikatlar devreye girdi, Akarca saf dışı bırakılmak isteniyor: Yargıtay’da Menzil etkisi
Yıldızların rehberliğinde: 29 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumları

Yıldızların rehberliğinde: 29 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumları
Erdoğan’a sayı yeterli gelmiyor! Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’

Erdoğan’a sayı yeterli gelmiyor! Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’
Özdemir Asaf’ın 100. yaşı “Yalnızlık Paylaşılmaz” etkinliğiyle kutlandı

Özdemir Asaf’ın 100. yaşı “Yalnızlık Paylaşılmaz” etkinliğiyle kutlandı