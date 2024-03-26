Rezerv alan belirsizliği:Cumhuriyet’e konuşan uzmanlar, ‘soru işaretlerini giderme’ çağrısı yaptı

Yayınlanma: 26.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.03.2024 - 04:00

Kamuoyunda “Rezerv Alan Uygulaması” olarak bilinen 6036 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunu’nda değişikliğe ilişkin soru işaretleri artıyor. Binaların durumumun belirsizliği nedeniyle yurttaşlar ne yapacağını bilemez durumda. Rezerv alanda kalan hasarsız ve az hasarlı binaların yıkılması durumundaki belirsizlik sürerken kent genelinde orta hasarlı binasını güçlendirmek isteyen yurttaşlar ise “Evimin olduğu alan rezerv alan ilan edilirse ne olacak” sorusunun yanıtlanmasını bekliyor.

Gazetemize konuşan TMMOB Hatay İl Koordinasyon Kurulları Temsilcisi ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilcisi Riyad Önal, “Güçlendirme için belediyeye yapılacak ruhsat başvuru sürecinin 5 Nisan’da biteceği açıklandı. Bu tarihe kadar başvuru yapılmayan binalar ağır hasarlı sayılacak ve yıkılacak” dedi. Rezerv alanın sürekli genişlemesi ve bunun yurttaşların bilgilendirilmeden yapılmasının orta hasarlı bina sahiplerinde başvuru ikilemi yarattığına değinen Önal, “Süreç yurttaşlarda ‘Eğer binamda güçlendirme yaparsam ve sonrasında binam rezerv alan içinde kalırsa yaşayacağım mağduriyet nasıl giderilecek’ kaygısını yaratıyor. Başvuru için zaman azalırken yetkililer halkın kafasındaki soru işaretlerini gidermeli” ifadelerini kullandı.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise Kırıkhan Cumhuriyet Mahallesi’nde rezerv alan ilan edilen bölgedeki yeni ve az hasarlı binaların durumuna dikkat çekti.

"MANTIK YOK"

Binalardan bazılarının henüz üç yıllık olduğunu ve daire sahiplerinin kredi ödediğine değinen Kara, “Yani bu yurttaşlar buradaki daireleri için halihazırda borçlular. Eğer bina ağır hasarlı ya da yıkılmış olsaydı buradaki kredi bedelinin bir kısmı DASK veya konut sigortası ile giderilebilirdi. Ancak binalar az hasarlı ya da hasarsız. Buradaki kredileri yurttaşlar ödemeye devam mı edecek? Bunu öderken bir de yeni yaptığınız bina için de mi borçlanacak?” dedi.

Kara şöyle konuştu: “Antakya Gazi ve Akevler mahallesindeki endişelerin rezerv alan ilan edilen tüm bölgelere yayıldığını görüyoruz. Daha önce orta hasarlı binası için güçlendirme ruhsatı almış, güçlendirme sürecini masrafları karşılayarak tamamlamış ve binası artık oturulacak hale gelmiş yurttaşa, ‘Senin binanı yine de yıkacağız’ demenin mantıklı açıklaması nedir?

Bizim temel amacımız her bir yurttaşın sağlıklı konutlarda oturmasını sağlamaksa mevcuttaki sağlam konut stokunu neden eritiyoruz? Yurttaşlarımız Kırıkhan’dan çıkıp proje tamamlanıncaya kadar nerede ev bulacak?”