Merkez Bankası rezervleri neden artıyor? Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalarla ilk defa 140 milyar doları aşarak tarihi en yüksek seviyeye ulaşırken Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara rezervlerde son dönemde gözlenen artışın temel nedenini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalarla ilk defa 140 milyar doları aşarak tarihi en yüksek seviyeye ulaştı.
Konuyla ilgili Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara rezervlerde son dönemde gözlenen artışın temel nedenini anlattı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Kara, "Bankaların dış borç çevirme oranları son yılların en yüksek düzeyine geldi. Kasım-aralık verisi açıklandığında daha da arttığını göreceğiz. TCMB rezervlerinde son dönemde gözlenen artışın temel nedeni bu" dedi.
Bankaların dış borç çevirme oranları son yılların en yüksek düzeyine geldi. Kasım-Aralık verisi açıklandığında daha da arttığını göreceğiz.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 11, 2023
TCMB rezervlerinde son dönemde gözlenen artışın temel nedeni bu. pic.twitter.com/HU9EZ2X72B
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