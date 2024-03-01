Merkez Bankası rezervleri neden eriyor?

Yayınlanma: 01.03.2024 - 10:07

Güncelleme: 01.03.2024 - 10:07

Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri geçen hafta 6 milyar dolar düştü; işlemciler rezerv kaybında rutin unsurların yanı sıra, enerji ithalatı ödemeleri kaynaklı bir etki görüyorlar.

Reuters'a bilgi veren üst düzey bir bankacılık kaynağı, geçen hafta rezervlerde yaşanan düşüşte "enerji ithalatı kaynaklı ödemeler, Hazine Eurobond işlemlerinin net etkisi ve KKM dönüşleri"nin belirleyici olduğunu söyledi.

Enerji dışındaki gelişmeler son dönemde zaten rezerv değişimini etkilediğinden rutin olarak özetleniyor.

TCMB verilerine göre 23 Şubat'ta sona eren geçen hafta net rezervler 6 milyar dolar düşüşle 22,5 milyar dolar oldu.

BİR HAFTADA NETTE 4,3 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

İşlemciler, geçen hafta net döviz satışının 4.3 milyar dolar olduğunu hesaplıyor. Ancak veriler piyasada bu denli bir döviz satışına işaret etmiyor. İşlemciler de geçen hafta piyasada bu miktarda döviz satışı görmediklerini söylüyor.

İşlemciler verilerden 4,3 milyar dolarlık döviz satışının ancak yarısını rutin işlemlerle açıklayabiliyor ve kalan yaklaşık 2 milyar doların büyük bölümünün ancak enerji ithalatı ödemesi olabileceği görüşünde.

Bir başka bankacı, "TCMB rezervindeki düşüşte rutinin dışında dönemsel cari açık kaynaklı ödeme etkili olmuş görünüyor. 4,3 milyar dolarlık düşüşün ancak yarısını rutin işlemlerle açıklayabiliyoruz. Yaklaşık 2 milyar dolar düşüş enerji ithalatı olmak zorunda" dedi.

Bu doğrultuda bankacılar TCMB rezervlerine düşüş olarak yansıyan tutarın, uluslararası enerji ödemesi kaynaklı ithalat ödemesi olduğu görüşünde. Her ne kadar işlemciler bunu tam olarak bilemese de, enerji faturası gibi büyük işlemler bu yüksek değişimi açıklayabiliyor.

TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı.

TCMB, döviz rezervini ihracatçıların gelirlerinin yüzde 40'ını almak başta olmak üzere çeşitli düzenlemeler katkısıyla düzenli olarak artırıyor. İhracat döviz gelirleri yılda 100 milyar dolarlık rezerv katkısı sağlıyor. Kur korumalı mevduat, eurobond itfaları ve ithalat ödemeleri kaynaklı döviz satışı ise son dönemde rezevdeki düşüşteki ana unsurlar.