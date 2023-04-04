Merkez Bankası rezervleri Suudi’den gelen dolarlara rağmen eridi: Ekonomide tablo ağırlaşıyor

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 04:00

Ekonomideki bozulma Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grubu’nun güncel ekonomi raporunda da bir kez daha sıralandı. Merkez Bankası rezervlerindeki erimeden işsizliğe kadar güncel verilerin paylaşıldığı raporda şu değerlendirmeler yer aldı: