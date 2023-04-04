Merkez Bankası rezervleri Suudi’den gelen dolarlara rağmen eridi: Ekonomide tablo ağırlaşıyor
Ekonomik göstergelerde yaşanan bozulma dikkat çekti. Merkez Bankası’nın net rezervi eksi 41.6 milyar dolara kadar düştü. Gerçek işsizlik 7.9 milyona ulaştı. Hem devletin hem de yurttaşın borcu arttı.
Ekonomideki bozulma Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grubu’nun güncel ekonomi raporunda da bir kez daha sıralandı. Merkez Bankası rezervlerindeki erimeden işsizliğe kadar güncel verilerin paylaşıldığı raporda şu değerlendirmeler yer aldı:
- Net rezerv eksi 41.6 milyar dolar: Merkez Bankası’nın, Suudi Arabistan’ın 5 milyar dolarlık mevduat yatırması ve Hazine’nin uluslararası piyasalardan yaptığı 2 milyar 250 milyon dolarlık borçlanmanın hesaplara girdiği 17 Mart’ta 126.9 milyar dolara yükselen brüt rezervi, 24 Mart’ta yeniden 124.7 milyar dolara geriledi. Net rezerv ise eksi 41.6 milyar dolara kadar düştü.
- 7.9 milyon işsiz: Gerçek işsizlik AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılına göre 4.6 puan arttı. 2022’de 7 milyon 928 bin kişiye ulaştı.
- Yabancı çıkıyor: Merkez Bankası’nın verilerine göre son iki haftada yabancı yatırımcılar hisse senedi ve iç borçlanma piyasalarında net olarak 287 milyon dolarlık daha satış yaptı.
- Borç 7.8 trilyon: Hazine’nin borç stoku şubatta 30.9 milyar daha artarak 4 trilyon 211 milyar lirayı buldu. Faiziyle birlikte toplam borç yükü 7.8 trilyon lirayı buluyor.
- Stok azalmadı: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati son yıllarda borç stokunun milli gelire oranının azaldığını iddia ediyor. Borç stokunun milli gelire oranı, 2017’de yani “tek adam rejimi”nden önce yüzde 28.2’ye kadar düşmüştü. Bu oran 2022’de yüzde 37.9’a çıktı.
- Dolarizasyon arttı: Dövize endeksli olması nedeniyle kur korumalı mevduatlar da döviz mevduatlarına dahil edilerek hesaplanan gerçek dolarizasyon oranı yüzde 58’e çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira zam oranı belli oldu
- YSK'den Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama
- AFAD duyurdu: 6 il daha afet bölgesi ilan edildi!
- 'Erdoğan'a hiç oy vermedik vermeyeceğiz'
- İşte İBB'nin 'scooter'lar için hazırladığı eylem planı
- İşte kadınların oy tercihlerindeki değişim...
- 'Seçim günü devreye sokulacak plan'
- Kılıçdaroğlu milyonlarca emekliye seslendi
- BRICS Liderler Zirvesi'nin tarihi belli oldu
- Toplumun vicdanı seccade iftirasını kabul etmedi