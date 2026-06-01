Merkez Bankası rezervlerinde düşüş serisi: 3 haftalık kayıp 11 milyar doları buldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervlerinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle kısa geçen haftada yaklaşık 1,4 milyar dolarlık düşüş hesaplandı. Bir önceki hafta olan 22 Mayıs 2026 döneminde ise rezervlerde yaklaşık 8,4 milyar dolarlık gerileme yaşandığı tahmin edilmişti.

TCMB verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, 15 Mayıs haftasında 168,6 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 22 Mayıs haftasında yaklaşık 160,2 milyar dolara geriledi.

REZERVLER 158,8 MİLYAR ABD DOLARI’NA İNDİ

29 Mayıs haftası için 26 Mayıs verileri baz alınarak yapılan hesaplamalarda, TCMB rezervlerinin yaklaşık 1,4 milyar dolar daha azalarak 158,8 milyar ABD Doları seviyesine indiği görüldü.

TCMB’nin, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 22 Mayıs haftasına ilişkin resmi rezerv verilerini 3 Haziran Çarşamba günü saat 14.30’da açıklaması bekleniyor. 29 Mayıs haftasına ilişkin rezerv rakamları ise 4 Haziran Perşembe günü saat 14.30’da duyurulacak.

OCAK AYINDA REKOR SEVİYE GÖRÜLMÜŞTÜ

TCMB rezervleri, 3 Nisan 2026 itibarıyla üç hafta üst üste yükseliş göstermişti. Rezervlerde 1 Mayıs haftasında düşüş görülürken, 8 Mayıs haftasında yeniden artış kaydedilmişti.

Ancak 15 Mayıs haftasından itibaren rezervlerde üst üste üç haftalık gerileme yaşandığı hesaplanıyor.

Merkez Bankası rezervleri, 30 Ocak 2026 tarihinde 218,2 milyar ABD Doları ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.