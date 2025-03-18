TCMB 3 ödeme şirketinin faaliyetini durdurdu!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 12:59

Güncelleme: 18.03.2025 - 13:01

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Pay Fix, Aypara ve İninal’ın tüm faaliyet izinlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Merkez Bankası haklarında soruşturma yürütülen; Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin faaliyet izinlerini durdurdu.

Yapılan açıklamada, 30 Eylül 2024 tarihli ve 11724/21323 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix hakkında 6493 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında idari ve mali tedbirler uygulandığı hatırlatıldı.

28 Şubat 2025 tarihli ve 11799/21398 sayılı TCMB kararıyla;

- Pay Fix’in ödeme hizmetlerini sunma konularındaki faaliyet izinlerinin 6493 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca durdurulduğu, aynı kanun uyarınca idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

- Açıklamada da bunlara ek olarak, söz konusu soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde ise 14 Mart 2025 tarih ve 11811/21410 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamında tüm faaliyet izinlerinin durdurulduğu vurgulandı.

Açıklamanın sonunda ise “TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini proaktif yaklaşımla sürdürmektedir. Bu kapsamda düzenlenen inceleme raporları görev alanları kapsamında değerlendirilmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır” ifadeleri yer aldı.