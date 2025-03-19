Ünlü piyasa stratejistinden TCMB uyarısı: Politika faizi yeniden yükseltilebilir!
Ünlü stratejist Timothy Ash, Türk Lirası’ndaki yüksek değer kaybının ardından TCMB’nin faiz artırmak zorunda kalabileceğini öne sürdü. Ash’e göre, Merkez Bankası rezervleri kullanarak süreci yönetmeye çalışabilir ancak enflasyonla mücadelede yeni zorluklar ortaya çıkıyor.
Chatham House üyesi ve Gelişmekte Olan Piyasalar Stratejisti Timothy Ash, TL’nin rekor değer kaybıyla düşük seviyelere gerilemesine neden olan siyasi gündemin ardından Türkiye Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz oranlarını yeniden yükseltmek zorunda kalabileceğini öne sürdü.
"Türk devlet medyası, polisin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir rakibi olan İstanbul Belediye Başkanı'nı gözaltına aldığını bildirdi. Bu durum, Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmeye ve para birimini desteklemeye yardımcı olan bir dizi artırımın ardından faiz oranlarını düşürmeye yönelik son hamlelerine bir çomak sokuyor" diye konuşan Ash, politika yapıcıların şimdilik lirayı desteklemek için rezervleri kullanabileceğini, ancak faizleri tekrar artırmak zorunda kalabileceklerini söyledi.
Ash, “Bu durum Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesine kesinlikle yeni bir zorluk ekledi” diye de ekledi.
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