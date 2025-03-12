TCMB açıkladı: Ocak ayında cari açıkta büyük artış!

Ocak ayında cari işlemler hesabı 3 milyar 795 milyon dolar açık verdi. Ekonomistler cari açığın 3 milyar dolar civarında olmasını bekliyordu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 558 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynağı belirsiz para giriş ve çıkışını gösteren net hata noksan kalemi, ocakta 5,3 milyar dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yıllıklandırılmış verilere göre, Ocak ayında cari açık yaklaşık 11,5 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 57,6 milyar ABD doları açık vermiştir. Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,9 milyar ABD doları ve 101 milyon ABD doları fazla verirken, birincil gelir dengesi 16,0 milyar ABD doları açık vermiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi, bir önceki yılın aynı ayına göre 294 milyon ABD doları artarak 1.191 milyon ABD doları net çıkış kaydetmiştir. Bu gelişmede, net portföy yatırımı giderlerinin 381 milyon ABD doları artarak 675 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 3.082 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.439 milyon ABD doları ve 2.381 milyon ABD doları olmuştur.

2025 yılı Ocak ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,5 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 13,7 milyar ABD doları ve krediler 37,0 milyar ABD doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 13,1 milyar ABD doları, ticari krediler 2,8 milyar ABD doları negatif yönlü etki etmiştir. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 13,2 milyar ABD doları olmuştur."