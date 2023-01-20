Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan döviz kuru mesajı
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın rezervlerinin artmaya devam edeceğini söyledi. İhracatçılara yönelik açıklamalarda bulunan Kavcıoğlu "Döviz kuru istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Rezervlerimizdeki artış kura olumlu yansıyor. Merkez Bankası'nın herhangi bir kur hedefi yok" dedi.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan döviz kuru açıklaması geldi.
İhracatçılarla bir araya geldiği toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu, kurun istikrarlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.
Kavcıoğlu, "Döviz kuru 2021'nin sonundan beri istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye ekonomi modeli içinde aldığımız tedbirler sonuçlarını olumlu anlamda veriyor. Kur istikrarlı bir şekilde devam edecektir, burada bir sorun yok" dedi.
Dolar/TL son dönemde yatay seyrederken, kur 18,80 seviyesinde işlem görüyor.
Kavcıoğlu, ihracat için 300 milyar dolarlık hedef konduğunu, ihracatla ilgili çok fazla kaygı taşımadıklarını kaydetti.
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