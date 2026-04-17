Merkez Bankası sordu, piyasa yanıtladı: Dolar 12 ay sonra kaç TL olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcının yanıtlarıyla hazırlanan 2026 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı.

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 25,38 iken bu dönemde yüzde 27,53’e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,17’den yüzde 23,39’a çıkarken, 24 ay sonrası beklenti yüzde 17,30’dan yüzde 18,02’ye yükseldi.

12 AY SONRASI ENFLASYON TAHMİNLERİ

2026 yılı Nisan ayı anket döneminde, 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerine göre TÜFE’nin;

Yüzde 20,17 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında

olasılıkla aralığında Yüzde 44,95 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında

aralığında Yüzde 22,14 olasılıkla yüzde 25,00 – 27,99 aralığında

artış göstereceği öngörüldü.

Nokta tahminler esas alındığında ise katılımcıların yüzde 14,06’sının beklentileri yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 57,81’inin beklentileri yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 20,31’inin beklentileri yüzde 25,00 – 27,99 aralığında yoğunlaştı.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

24 ay sonrasına ilişkin tahminlerde TÜFE’nin;

Yüzde 9,88 olasılıkla yüzde 12,00 – 15,99 aralığında

olasılıkla aralığında Yüzde 54,69 olasılıkla yüzde 16,00 – 19,99 aralığında

olasılıkla aralığında Yüzde 17,88 olasılıkla yüzde 20,00 – 23,99 aralığında

artacağı öngörüldü.

Nokta tahminlere göre ise katılımcıların yüzde 10,71’inin beklentileri yüzde 12,00 – 15,99 aralığında, yüzde 57,14’ünün yüzde 16,00 – 19,99 aralığında, yüzde 19,64’ünün ise yüzde 20,00 – 23,99 aralığında yer aldı.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 50,97 TL’den 51,23 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası kur beklentisi ise 52,70 TL’den 53,62 TL’ye çıktı.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 40,00 seviyesinde sabit kaldı. Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi ise yüzde 37,75 olarak açıklandı.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Katılımcıların 2026 yılı GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,8’den yüzde 3,5’e gerilerken, 2027 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,3’ten yüzde 4,1’e düştü.

TEK HANE ENFLASYON BEKLENTİSİ YOK

Anketin toplu sonuçlarına göre 5 yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 11,02 olarak hesaplandı. Buna göre önümüzdeki 5 yıllık dönemde tek haneli enflasyon beklentisi bulunmuyor.