Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı, altın ve dolar yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası bu yıl on birinci kez faiz kararı için bir araya gelecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.
Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı 24 Kasım'da yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.
MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürdü.
Merkez Bankası böylece ağustos, eylül ve ekim toplantılarında art arda toplam 3,5 puan indirime gitti.
MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu açıkladı.
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2'ye yükseltti. Önceki raporda tahmin yüzde 60,4 düzeyindeydi.
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