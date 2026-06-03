Merkez Bankası verileri açıkladı: Yabancı yatırımcı hem hisseden hem tahvilden kaçtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Mayıs haftasına ilişkin “Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri”ni yayımladı. Verilere göre yurtdışında yerleşik yatırımcılar hisse senedi ve tahvil tarafında satış gerçekleştirdi.

YABANCI YATIRIMCIDAN HİSSE SENEDİ SATIŞI

TCMB verilerine göre yurtdışında yerleşik kişiler, 22 Mayıs haftasında 293,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Aynı dönemde yabancı yatırımcılar 334,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ile 36,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) satış gerçekleştirdi.

HİSSE SENEDİ STOKU GERİLEDİ

Yurtdışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 15 Mayıs haftasında 44 milyar 399,7 milyon dolar seviyesindeyken 22 Mayıs haftasında 41 milyar 532,6 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yabancı yatırımcıların DİBS stoku 15 milyar 60,2 milyon dolardan 14 milyar 515,6 milyon dolara düştü.

ÖST stoku ise 1 milyar 588,9 milyon dolardan 1 milyar 545,8 milyon dolara indi.