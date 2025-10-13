Merkez Bankası verileri açıklandı: Ağustos ayı cari dengesi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Ağustos 2025’te cari işlemler hesabı 5 milyar 455 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 10 milyar 5 milyon dolar seviyesinde pozitif gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI VE DENGESİ

Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2 milyar 806 milyon dolar oldu. Yıllıklandırılmış verilere göre ağustos ayında cari açık yaklaşık 18,3 milyar dolar, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi ise 62,6 milyar dolar açık verdi.

HİZMETLER VE GELİR DENGESİ

Hizmetler dengesi 62,3 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,5 milyar dolar ve 399 milyon dolar açık kaydetti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 9 milyar 516 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden sağlanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 769 milyon dolar ve 7 milyar 665 milyon dolar oldu.