Merkez Bankası verileri açıklandı: Cari işlemler hesabında 6,8 milyar dolarlık açık!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, ocak ayında cari işlemler hesabındaki açık 6 milyar 807 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 228 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da ocak ayında 6 milyar 967 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.

YILLIKLANDIRILMIŞ CARİ AÇIK 32,9 MİLYAR DOLAR

Yıllıklandırılmış verilere göre ocak ayında cari açık yaklaşık 32,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 71,2 milyar dolar oldu.

Bu süreçte hizmetler dengesi 63,1 milyar dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 24,1 milyar dolar açık verdi. İkincil gelir dengesi ise 695 milyon dolar açık olarak kaydedildi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler ocak ayında 2 milyar 639 milyon dolar oldu. Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden 1 milyar 687 milyon dolar, seyahat gelirlerinden ise 2 milyar 471 milyon dolar net gelir elde edildi.

CARİ AÇIĞIN FİNANSMANINDA KREDİLER ÖNE ÇIKTI

Finans hesabı tarafında ocak ayında yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına farklı kalemler katkı sağladı.

Net doğrudan yatırımlar 2,7 milyar dolar, net portföy yatırımları 4,2 milyar dolar, krediler 36,1 milyar dolar ve ticari krediler 300 milyon dolar finansmana katkı verdi.

Buna karşılık net efektif ve mevduatlar 10 milyar dolar negatif etki oluşturdu. Merkez Bankası’nın döviz cinsinden net rezervlerinde ise 16,5 milyar dolar azalış gerçekleşti.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA SINIRLI NET GİRİŞ

Ocak ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net giriş 22 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurtdışı yerleşiklerin Türkiye’ye doğrudan yatırımları 716 milyon dolar artarken, yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki doğrudan yatırımları 694 milyon dolar arttı.

Gayrimenkul yatırımlarında ise yurtiçi yerleşiklerin yurtdışında 208 milyon dolar, yurtdışı yerleşiklerin Türkiye’de ise 163 milyon dolar tutarında net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA GÜÇLÜ GİRİŞ

Portföy yatırımları ocak ayında 8 milyar 392 milyon dolar net giriş kaydetti.

Bu dönemde yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 463 milyon dolar, DİBS piyasasında ise 4 milyar 10 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.

Yurtdışındaki tahvil ihraçlarında yabancı yatırımcıların bankaların ihraçlarında 586 milyon dolar, Genel Hükümet ihraçlarında 2 milyar 407 milyon dolar, diğer sektör ihraçlarında ise 469 milyon dolar net alım gerçekleştirdiği belirtildi.

KREDİ VE MEVDUAT HAREKETLERİ

Yurtdışından kredi kullanımlarında bankalar 1 milyar 410 milyon dolar, diğer sektörler 1 milyar 740 milyon dolar net kredi kullanımı gerçekleştirdi. Genel Hükümet ise 69 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar kaleminde yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları Türk Lirası'nda 3 milyar 617 milyon dolar, yabancı para cinsinden ise 2 milyar 77 milyon dolar arttı. Böylece toplamda 5 milyar 694 milyon dolar net artış kaydedildi.

Öte yandan resmi rezervler ocak ayında 11 milyar 996 milyon dolar net artış gösterdi.