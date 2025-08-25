Merkez Bankası verileri açıklandı: Yatırım beklentileri geriledi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verilerini yayımladı. Mevsimsellikten arındırılmış endeks bir önceki aya göre artış gösterdi.

REEL KESİM GÜVENİ ARTTI

Ağustos ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,7 puan artarak 100,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına bakıldığında; son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi yukarı çekti.

Öte yandan sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeks üzerinde düşüş yönlü etki yaptı. Mevsimsellikten arındırılmamış RKGE ise bir önceki aya göre 0,4 puan artışla 100,6 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAM VE YATIRIM BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat ve iç piyasa sipariş miktarlarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler de geriledi.

ÜFE BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Ortalama birim maliyetlerde ve gelecek üç ayda satış fiyatlarında artış yönlü beklentiler güçlendi. Ancak gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak yüzde 35,4 seviyesinde gerçekleşti.

SANAYİ GÖRÜNÜMÜ

Sanayi dalındaki genel gidişat konusunda daha kötümser görüşler azaldı. Bu gelişmeler, sanayi sektöründe güvenin hafif de olsa güçlendiğini ortaya koyuyor.