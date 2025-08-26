Merkez Bankası verileri yayımlandı: Enflasyon beklentileri belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri anketinin sonuçlarını paylaştı. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için yüzde 22,8, reel sektör için yüzde 37,7, hanehalkı için ise yüzde 54,1 seviyesine geriledi.

VATANDAŞIN ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞÜŞTE

Hanehalkının enflasyon beklentisi böylece Kasım 2021’den bu yana en düşük düzeye geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 27,6 oldu.

VERİLER NASIL DERLENİYOR?

Bu veriler, piyasa katılımcıları anketi, iktisadi yönelim anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayii firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentilerinin derlenmesiyle elde ediliyor.

TCMB, sektörel enflasyon verilerini Haziran 2024’ten itibaren düzenli olarak yayımlıyor.