Merkez Bankası Yardımcısı Fatih Karahan kimdir? Fatih Karahan kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 28.07.2023 - 12:32

Güncelleme: 28.07.2023 - 12:33

Fatih Karahan, Merkez Bankası başkan yardımcısı oldu. Son yıllarda değişimlerle gündemden düşmeyen ve 5 yılda 5 başkan değişen Merkez Bankası'nda bu defa başkan yardımcıları görevden alındı. Geçtiğimiz gün istifa ettiği iddia edilen Emrah Şener'in yanı sıra Taha Çakmak ve Mustafa Duman'ın görevine son verildi. Söz konusu isimlerin yerine ise Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

FATİH KARAHAN KİMDİR?

İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerini bitirdi. Pennsylvania Üniversitesi'nde doktora derecesi aldı. Fatih Karahan, 2012 - 2022 yılları arasında New York Merkez Bankası'na bağlı Para Politikası Araştırma Bölümü bünyesinde İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları alanında ekonomik araştırma danışmanı olarak görev yaptı. Fatih Karahan evli ve 2 kız çocuğu babası.