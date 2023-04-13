Merkez Bankası'ndan bankalar ile doğrudan TL uzlaşmalı vadeli döviz satım olanağı

Yayınlanma: 13.04.2023 - 13:52

Güncelleme: 13.04.2023 - 13:52

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli Döviz işlemlerine ilişkin karar aldı.

Daha önce Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi işlemlerine ilişkin uygulama, usul ve esasları belirleyen TCMB, Bloomberg HT'nin aktardığına göre, bu kez uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde kullanılan araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin, işlem yapmak isteyen bankalarla doğrudan gerçekleştirilebilmesine karar verdi.

Buna göre işlemler, döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla gerçekleştirilecek.

Yetkili bankalar, TCMB ile telefon aracılığıyla iletişim kurarak anlık forward kur fiyatı alabilecek.

Bankalar, işlem taleplerini döviz piyasalarında işlem yapma yetkisi bulunan kişilerce ve telefon aracılığı ile Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletecek.

RAPORLAMADA ESNEKLIK SAĞLANMIŞTI

TCMB, kısa bir süre önce de özet döviz pozisyonu raporlamasında esneklik sağlamıştı.

Bankalardan edinilen bilgiye göre, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'ne (SRVTS) özet döviz pozisyon raporlamasına ilişkin bildirim yükümlülüğünde süre ve kapsam bakımından kolaylaştırmalar yapılmıştı.

Buna göre, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'ne raporlama yükümlülüğünü doğuran kredi bakiyesi alt sınırı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltilmişti.