Merkez Bankası'ndan bankalara deprem bölgesinde kullanılacak kaynaklar için talimat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalara deprem bölgesinde kullanılacak kaynaklar için yeni talimat gönderdiği belirtildi. Buna göre swap piyasasında fonların kullandırılmasına aracılık edecek bankalarla daha uzun vadeli işlem imkanı sunulacak.

AA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 11:38
Merkez Bankası'ndan bankalara deprem bölgesinde kullanılacak kaynaklar için talimat
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışından deprem bölgesine sağlanacak fonlara kolaylık sağlamak amacıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda kotasyon yöntemiyle ve 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilen işlemlerin, fonların kullandırılmasına aracılık edecek bankalarla daha uzun vadelerde de gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Alınan bilgiye göre, TCMB, bankalara deprem bölgesiyle ilgili Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası işlemlerinin vadesine ilişkin talimat mektubu gönderdi.

Buna göre, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrası uluslararası kalkınma ve yatırım bankalarının sağlayacakları acil destek fonlarının veya bu amaçla yurt dışından sağlanacak fonların deprem bölgesinde kullandırılması amacıyla kotasyon yöntemi ve 1 hafta vadeli işlemlerin vadelerinin uzatılmasının uygun olacağı belirtildi.

Kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek uzun vadeli swap işlemlerine ilişkin uygulama ve esasların da aktarıldığı talimatta, şunlar kaydedildi:

"İşlemler sadece döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili ve söz konusu fonların kullandırılmasında aracılık edecek bankalar ile gerçekleştirilir. Bankalar, işlem taleplerini işlem tarihinden önce Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletir. İşlemler kotasyon yöntemiyle ve ABD doları/avro karşılığı Türk lirası cinsinden ve valörde döviz karşılığı Türk lirası satışı şeklinde gerçekleştirilir. İşlemlere ilişkin bilgiler, işlem gerçekleştirilecek günlerde saat 10.00'da PVDS aracılığı ile DV013 sayfasında ilan edilir."


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