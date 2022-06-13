Merkez Bankası'ndan ihracatçılar için 'faiz indirimi' kararı

13 Haziran 2022 Pazartesi, 16:04

Merkez Bankası'nın ihracatçılara kullandırdığı reeskont kredilerinde vade uzatıp, faizleri azalttığı iddia edildi. Firmaların gelirlerinin yüzde 40’ını TCMB’ye, yüzde 30’unu bir bankaya satmayı ve satışı müteakip 1 ay süreyle döviz almamayı taahhüt etmesi ise şart koşuldu.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, TL cinsi reeskont kredisi kullanacak ihracatçılar için vadeler uzatılırken faizler de aşağı çekildi.

Buna göre, TL reeskontun azami vadesi 360 gün olacak, savunma sanayi için ise 720 gün olacak.

TL reeskont faizleri, 0-90 gün için politika faizinin 300 baz puan, 91-180 gün için politika faizinin 200, 181-720 gün için politika faizinin 100 baz puan altında olacak.

TL reeskont kullanan firmalar kredi vadesine kadar gelen mal veya hizmet ihracı gelirlerinin yüzde 40'ını TCMB'ye, yüzde 30'unu bir bankaya satmayı ve satışı müteakip 1 ay süreyle döviz almamayı taahhüt edecek.

Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.