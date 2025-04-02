Merkez Bankası'ndan ilave faiz artışı sinyali
Rusya Merkez Bankası'ndan ilave faiz artışı sinyali geldi. Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin ''Politika faizinde ilave artışı ihtimal dışı görmüyoruz" dedi.
Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, enflasyon oranının hedeflenen yüzde 4 seviyesinden uzakta kalmaya devam ettiğini söyledi.
Sıkı para politikasını sürdüreceklerine işaret eden Zabotkin, "Mart enflasyonu da haftalık verilere benzer gelirse, o zaman ilk çeyrekte enflasyonun tahminlerden daha yavaş bir seviyede yükseldiğini söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.
Enflasyonda 2025 için yüzde 7 ila 8 gelecek yıl için ise yüzde 4 seviyesinin hedeflendiğini anlatan Zabotkin, "Enflasyon hedefler doğrultusunda daha farklı bir seviyede yavaşlarsa politika faizinde ilave artışı ihtimal dışı görmüyoruz" diye konuştu.
Rusya Merkez Bankası, artan enflasyon nedeniyle politika faizini Ekim 2024'te 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.
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