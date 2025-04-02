Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

Konut kredilerinde faiz oranları düşmeye devam ediyor. Son faiz indirimleriyle birlikte kredi kullanım şartları da değişmeye başladı. Peki, hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

Haber Merkezi
02 Nisan 2025 Çarşamba, 14:06
Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

Konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı, 21 Mart haftasında yüzde 39,25'e gerileyerek son 18 ayın en düşük seviyesine ulaştı.

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekti. Böylece son iki toplantıda toplamda 500 baz puanlık indirim yapıldı.

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

Faiz indirimleri, konut kredisi faiz oranlarına da yansıdı. TCMB verilerine göre, 21 Mart haftasında ortalama faiz oranı yüzde 39,25’e düştü. Bu oran, 8 Eylül 2023'te yüzde 38,85 seviyesindeyken, en yüksek seviye 5 Nisan 2024 haftasında yüzde 45,14 olarak kaydedilmişti.

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

YÜZDE 3’ÜN ALTINA İNDİ

Geçtiğimiz aylarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 3,05 seviyesindeyken, bu oran yüzde 2,59’a kadar geriledi.

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

Buna göre, 10 yıl vadeli 1 milyon liralık kredi için aylık ödeme 31 bin 352 liradan 27 bin 163 liraya düştü. Toplam geri ödeme ise 502 bin lira azalarak 3 milyon 260 bin liraya geriledi.

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

İPOTEKLİ SATIŞLAR DÜŞÜK SEVİYEDE

Faiz oranlarının son 18 ayın en düşük seviyesine inmesine rağmen, sektör temsilcileri oranların ideal seviyeye ulaşmadığını belirtiyor.

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

Yüksek faiz oranları nedeniyle ipotekli konut satışlarının toplam satışlar içindeki payı 2023'te yüzde 10,7'ye kadar geriledi. Daha önce bu oran yüzde 39,8’e kadar çıkmıştı. 2024’ün ilk iki ayında ise yüzde 14,7 seviyesine yükseldi.

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

Peki 1 milyon TL için en düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 5,89

Aylık Taksit: 58 bin 961 TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 92 bin 664 TL

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 5,25

Aylık Taksit: 52 bin 613 TL

Toplam Ödeme: 6 milyon 331 bin 923 TL

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

ICBC BANK TURKEY

Faiz Oranı: Yüzde 4,00

Aylık Taksit: 40 bin 364 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 888 bin 601 TL

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,81

Aylık Taksit: 38 bin 533 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 642 bin 738 TL

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

ING

Faiz Oranı: Yüzde 3,29

Aylık Taksit: 33 bin 590 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 52 bin 656 TL

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,19

Aylık Taksit: 32 bin 654 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 931 bin 790 TL

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 3,10

Aylık Taksit: 31 bin 815 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 842 bin 941 TL

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 3,09

Aylık Taksit: 31 bin 722 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 838 bin 207 TL

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 3,09

Aylık Taksit: 31 bin 722 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 825 bin 457 TL

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,09

Aylık Taksit: 31 bin 722 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 819 bin 957 TL

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 2,99

Aylık Taksit: 30 bin 797 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 727 bin 419 TL

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 2,99

Aylık Taksit: 30 bin 797 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 723 bin 479 TL

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

VAKIFBANK

Faiz Oranı: Yüzde 2,99

Aylık Taksit: 30 bin 797 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 720 bin 219 TL

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,85

Aylık Taksit: 29 bin 512 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 565 bin 102 TL

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 2,84

Aylık Taksit: 29 bin 421 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 549 bin 364 TL

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,69

Aylık Taksit: 28 bin 60 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 382 bin 184 TL

Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 2,59

Aylık Taksit: 27 bin 162 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 286 bin 124 TL

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