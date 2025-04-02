Faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?
Konut kredilerinde faiz oranları düşmeye devam ediyor. Son faiz indirimleriyle birlikte kredi kullanım şartları da değişmeye başladı. Peki, hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?
Konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı, 21 Mart haftasında yüzde 39,25'e gerileyerek son 18 ayın en düşük seviyesine ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekti. Böylece son iki toplantıda toplamda 500 baz puanlık indirim yapıldı.
Faiz indirimleri, konut kredisi faiz oranlarına da yansıdı. TCMB verilerine göre, 21 Mart haftasında ortalama faiz oranı yüzde 39,25’e düştü. Bu oran, 8 Eylül 2023'te yüzde 38,85 seviyesindeyken, en yüksek seviye 5 Nisan 2024 haftasında yüzde 45,14 olarak kaydedilmişti.
YÜZDE 3’ÜN ALTINA İNDİ
Geçtiğimiz aylarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 3,05 seviyesindeyken, bu oran yüzde 2,59’a kadar geriledi.
Buna göre, 10 yıl vadeli 1 milyon liralık kredi için aylık ödeme 31 bin 352 liradan 27 bin 163 liraya düştü. Toplam geri ödeme ise 502 bin lira azalarak 3 milyon 260 bin liraya geriledi.
İPOTEKLİ SATIŞLAR DÜŞÜK SEVİYEDE
Faiz oranlarının son 18 ayın en düşük seviyesine inmesine rağmen, sektör temsilcileri oranların ideal seviyeye ulaşmadığını belirtiyor.
Yüksek faiz oranları nedeniyle ipotekli konut satışlarının toplam satışlar içindeki payı 2023'te yüzde 10,7'ye kadar geriledi. Daha önce bu oran yüzde 39,8’e kadar çıkmıştı. 2024’ün ilk iki ayında ise yüzde 14,7 seviyesine yükseldi.
Peki 1 milyon TL için en düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada?
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 5,89
Aylık Taksit: 58 bin 961 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 92 bin 664 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 5,25
Aylık Taksit: 52 bin 613 TL
Toplam Ödeme: 6 milyon 331 bin 923 TL
ICBC BANK TURKEY
Faiz Oranı: Yüzde 4,00
Aylık Taksit: 40 bin 364 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 888 bin 601 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,81
Aylık Taksit: 38 bin 533 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 642 bin 738 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 3,29
Aylık Taksit: 33 bin 590 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 52 bin 656 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,19
Aylık Taksit: 32 bin 654 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 931 bin 790 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 3,10
Aylık Taksit: 31 bin 815 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 842 bin 941 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Taksit: 31 bin 722 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 838 bin 207 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Taksit: 31 bin 722 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 825 bin 457 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Taksit: 31 bin 722 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 819 bin 957 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Taksit: 30 bin 797 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 727 bin 419 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Taksit: 30 bin 797 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 723 bin 479 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Taksit: 30 bin 797 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 720 bin 219 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Taksit: 29 bin 512 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 565 bin 102 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 2,84
Aylık Taksit: 29 bin 421 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 549 bin 364 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,69
Aylık Taksit: 28 bin 60 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 382 bin 184 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 2,59
Aylık Taksit: 27 bin 162 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 286 bin 124 TL
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