Merkez Bankası'ndan Kazakistan ve Brezilya ile iş birliği anlaşmaları
TCMB Başkanı Karahan, Kazakistan ve Brezilya Merkez Bankaları Başkanları ile iş birliği anlaşmalarına imza attı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Kazakistan ve Brezilya Merkez Bankaları Başkanları ile iş birliği mutabakatları imzaladı.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, Kazakistan ile yapılan mutabakat zaptına, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından ABD'nin başkenti Washington'da imza atıldı.
BREZİLYA İLE İMZALAR ATILDI
TCMB'den yapılan duyuruya göre, mutabakat zaptına, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto tarafından ABD'nin başkenti Washington'da imza atıldı.
İki anlaşma kapsamında, iki ülkenin merkez bankalarıyla iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.
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