Merkez Bankası'ndan kredi kartı uyarısı

Yüksek kredi kartı limitlerinin harcamaları artıracağını ve ödeme noktasında sıkıntı yaşanabileceğini belirten Merkez Bankası kredi kartı limitlerinin gelire uygun belirlenmesi uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 10:57
Merkez Bankası'ndan kredi kartı uyarısı
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TCMB’nin Finansal İstikrar Raporu’nda, hanehalkı borcunun milli gelire oranındaki düşük seviye korunurken bireysel kredi kartı borcunun payının arttığı ifade edildi. Kredi kartlarının enflasyonist dönemde taksit olanaklarıyla kolay erişilebilir bir finansman sunduğu vurgulandı.

Hanehalkının finansal yükümlülüklerindeki artışta kredi kartı borçlarının belirleyici olduğu kaydedilen raporda, “Tüketici temel mal ve hizmet enflasyonu, dijitalleşme kaynaklı kullanım kolaylıkları, ödemelerde banknot kullanımının azalarak kart kullanımının yaygınlaşması, bankaların yüksek limit artırımları, kredi kartı taksit imkanları gibi faktörler kredi kartı bakiye büyümesinde etkili olmuştur” denildi.

28 MİLYONA YAKLAŞTI

Aktif kredi kartı kullanıcı sayısının 28 milyona yaklaştığına işaret edilen raporda, bireylerin kredi kartı bakiye ve limitlerini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekilerek, “Artan kredi kartı faiz oranları ile birlikte özellikle gelir/borçlanma uyumsuzluğu olan bireylerde faize bırakma davranışının borç servis yükünü artırabileceği değerlendirilmektedir” ifadesi kullanıldı.

Raporda 2024 başı itibarıyla bireylere tanımlanan toplam kredi kartı limitinin 4,2 trilyon TL’ye, toplam kart bakiyesinin de 1,3 trilyon TL’ye ulaştığı aktarıldı.


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