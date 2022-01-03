Merkez Bankası'ndan yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama talimatı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yayımladığı uygulama talimatına göre, döviz alım belgesine bağlanan ihracat bedelinin yüzde 25'i düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB'ye satılmak üzere belgeyi düzenleyen bankaya satılacak.
TCMB talimatının kapsamını ihracat genelgesine göre dolar, euro ve sterlini cinsinden İharacat Bedeli Kabul Belgesi veya Döviz Alım-Satım Belgesi'ne bağlanan ihracat bedeli dövizler olarak belirledi.
Banka nezdinde Merkez Bankası adına dolar, euro ve sterlin hesaplar açılacak ve bankanın bu Uygulama Talimatı kapsamında satın aldığı dövizler saat 17:00'ye kadar TCMB'ye bildirilerek toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılacak.
Banka tarafından Merkez Bankası'nın hesabına aktarılan dövizler, TCMB işlem kuru üzerinden satın alınacak.
ZORUNLU KARŞILIK HESABINA AKTARILACAK
Döviz alış işlemleri karşılığı TL tutarları TCMB tarafından bankanın EFT merkezine masrafsız olarak gönderilir. Saat 17.30'a kadar sonuçlandırılamayan işlemler için ise TL tutarlar bankanın TCMB nezdindeki zorunlu karşılık hesabına aktarılacak.
BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Uygulama talimatı bugün yürürlüğe girdi. Uygulama talimatını TCMB Başkanı yürütecek.
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