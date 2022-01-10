Merkez Bankası'ndan yeni adım: Tedavüle giriyor
Merkez Bankası, yeni tertip 20 TL banknotları tedavüle soktu. Resmi Gazete'de yayımlananlara göre, "E9 Emisyon Grubu VI. Tertip 20 TL banknotlar 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir" denildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni tertip 20 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle soktu. Yeni banknotlarda, Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve Yardımcısı Dr. Emrah Şener’in imzası bulunuyor.
Merkez Bankası'nın E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL banknotların tedavüle çıkarılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
Kararda, şöyle denildi:
"1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. Tertip 20 TL banknotlar 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.
Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynıdır. I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir."
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