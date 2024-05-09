Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' kararı

Yayınlanma: 09.05.2024 - 09:49

Güncelleme: 09.05.2024 - 09:49

Resmi Gazete’de 'Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' yayımlandı.

Tebliğde “Merkez Bankası'nca belirlenen usul ve esaslara göre kredilerin bilanço büyüklüklerine oranına bağlı bir gösterge çerçevesinde belirlenen seviyenin altında olan bankalara ve finansman şirketlerine bu madde hükümleri uygulanmaz” ifadesi yer aldı.