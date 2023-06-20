Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte uluslararası kuruluşlardan tahminler...
Merkez Bankası faiz kararı için piyasaların bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklenen, haziran ayı TCMB Para Politikası Kurulu kararı öncesinde, yatırımcılar ekonomistlerin beklentisini merak ediyor. İşte uluslararası kuruluşlardan faiz tahminleri...
İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti.
Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’, 22 Haziran Perşembe toplantıda Merkez Bankası’nın faiz artırması bekleniyor.
Uluslararası kuruluşlar, faiz artırımının önemli olduğunu vurgularken peş peşe faiz tahminleri paylaşıldı.
AA Finans'ın beklenti anketinde faizin yüzde 19,25'e, Reuters'ın anketinde yüzde 20'ye çıkarılacağı görüşü hakimdi.
Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri anketinde ise faizin yüzde 17.5'e yükseltileceği tahmin edilmişti.
Bank of America ve JP Morgan ise faizin perşembe günü yüzde 25'e çıkarılmasını öngörüyor.
Öte yandan Morgan Stanley’nin tahmini yüzde 20, Deutsche Bank, TCMB'nin faiz artış patikasına dair tahminlerine yer verdiği bir rapor yayımladı. Banka bu haftaki toplantıda faizlerin yüzde 20'ye çıkarılmasını beklediklerini ancak faiz artışının boyutu yanında TCMB'nin iletişim dili gibi faktörlerin de eşit derecede önemli olduğunu belirtti.
ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs ekonomisti Clemens Grafe, ortodoks bir politika yapıcının politika faizini yüzde 40’a çıkararak piyasa faizleri seviyesine yükseltmesi gerektiğini aktardı.
EN DÜŞÜK TAHMİN BLOOMBERG’DEN
Bloomberg Economics, ise faizin yüzde 15’e çıkarılmasını bekliyor. Merkez Bankası’nın (MB) üç gün sonraki toplantısında faizin yüzde 15’e yükseltilmesini beklediklerini duyurdu.
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