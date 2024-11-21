Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı kasım ayı faiz kararı için takvim belli oldu. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) kasım ayı toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman açıklanacak?
MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasım ayı faiz kararı 21 Kasım 2024 tarihinde 14.00'te açıklanacak.
EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın TCMB'nin 21 Kasım Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.
YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.
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