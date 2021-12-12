Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde endişelendiren sözler: Uçak gibi çakıldığını göreceğiz

12 Aralık 2021 Pazar, 07:58

Dolar/TL kurundaki artış devam ederken, piyasalarda tüm gözler 16 Aralık tarihine çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önümüzdeki perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Ekonomistlere göre, politika faizinin 100 baz puan daha indirileceği konuşuluyor.

Piyasalar için hareketli geçecek yeni hafta öncesinde Ekonomist Atilla Yeşilada çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Integral Forextv'de açıklamalarda bulunan Yeşilada'nın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Bizi çok ağır bir ekonomik bunalım bekliyor. Tüm yeni ekonomi modelinin ilham kaynağı ekonomik büyümeyi hızlandırmaksa şubat ortalarına geldiğimizde büyük ihtimalle uçak gibi yere çakılmış olduğunu göreceğiz.

- Türkiye'de faizler düşerken Fed faiz arttırdığında tabii ki doların TL'ye karşı değeri artacaktır. Fed faiz artırmaları yüzünden ekonomi de mevduatlar gibi dolarize olacak. Ekonominin ancak %30-35'i fiyat artışlarını hazmedebilir, geriye kalanı dolarizasyona dayanamaz.

- Piyasada ‘çok az talep var' varsayımı ile müdahale edip kuru aşağı itecekse, cepheyi 14 lirada değil, 10.5-11 liraya kadar çekmeli. Bunu yapmadıklarında halkın dövizi ‘har vurup harman savruluyor.' Oysa 10.5 liraya kadar kuru indirdikleri anda döviz satışları başlar.