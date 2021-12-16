Kapalıçarşı esnafından dikkat çeken dolar ve altın yorumu

16 Aralık 2021 Perşembe, 11:16

Dolar/TL, 15.28 ile bugün yeni zirvesine yükselerek güne başladı. Bugün yön belirleyici olarak TCMB'nin faiz kararı ve PPK metnindeki önümüzdeki döneme yönelik yönlendirmeleri izlenecek.

TCMB, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son üç ayda 400 baz puan faiz indirimi uygulamış, son PPK kararında bundan sonra para politikasında kalan sınırlı alanı aralık ayında kullanmayı değerlendirdiğini ifade etmişti.

''NEREDE DURACAĞI BELLİ DEĞİL''

Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklanırken, dolar kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kapalıçarşı esnafı Reşat Yılmaz, ''Piyasalar güne çok gergin başladı. Dolarda yeni rekor geldi. Dolar 15,35 seviyelerini test etti. Örneğin, şu anda 15 TL ile 1 dolar dahi alma şansımız yok. Dolarda yükseliş sert bir şekilde devam ediyor. Nerede duracağı belli değil. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Piyasaların beklentisi 100 baz puan faiz indirimi yapacağı yönünde. Ancak faiz indirimini pas geçebilir. Pas geçmesi halinde az da olsa tansiyon düşecektir. Faiz indirimi kararı çıkarsa dolarda sert hareketler kaçınılmaz hale gelecektir'' ifadelerini kullandı.

''DAHA DA YÜKSELECEK''

''Doların sert yükselişi iğneden, ipliğe her şeyi etkiliyor'' diyen Yılmaz, Örneğin gram altın 880 TL'yi test etti. Çeyrek altın ise, bin 500 TL seviyelerini gördü. Beklentiler fiyatların daha da yükseleceği yönünde. Bu yeni ekonomi modelini henüz piyasalar anlamadı. Yurttaşlar cebindeki TL ile dolara yöneliyor. Bu da ilerisi için çok büyük bir tehlikedir'' şeklinde konuştu.