Merkez Bankası’nın Irak’tan 1.4 milyar dolar kredi alacağı var

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 04:00

TCMB’nin 2022 Faliyet Raporu’nda, dış krediler ve takipteki alacaklara da yer verildi. Rapora göre, Irak Merkez Bankası’ndan 1 milyar 496 milyon 396 bin 860 dolar karşılığı 27 milyar 980 milyon 77 bin 415 TL kredi alacağı bulunuyor. Raporda, Irak Bekhme Barajı projesi kapsamında satın alınan senetler karşılığı kullandırılan kredilerden ise 92 milyon 574 bin 475 dolar karşılığı 1 milyar 730 milyon 985 bin 315 TL alacak bulunduğuna işaret edildi. Irak Merkez Bankası’na kullandırılan kredinin anaparası ve aylık olarak tahakkuk ettirilen faiz tutarının günlük olarak değerlendiği belirtildi. Raporda toplam alacak tutarının 29 milyar 711 milyon 62 bin 730 TL olduğu kaydedildi.

SUDAN'A KREDİ

Raporda dış kredilerin de Sudan Merkez Bankası’na kullandırılan krediden oluştuğu kaydedildi. Sudan Merkez Bankası ile TCMB arasında imzalanan bankacılık anlaşması uyarınca kullandırılan bu kredinin bakiyesi 9 milyon 61 bin 417 dolar.